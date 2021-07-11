الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

التربية: مصفوفة تعويض الفاقد التعليمي جاهزة للتنفيذ

بلدية المفرق تحدد أماكن بيع وذبح الأضاحي

تنقلات قضائية واسعة - أسماء

منحة قطرية للأردن لتوفير لقاحات كورونا

1.7 مليار دولار قيمة صادرات الأردن إلى السوق الأميركية في 2020

رئيس الوزراء: من يعتقد أن جائحة كورونا انتهت فهو خاطئ

معلومات عليك معرفتها عند تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية

التربية تزيد نصف ساعة لامتحان الرياضيات لكل ورقة

رئيس الوزراء يوعز بتشديد الرقابة على الالتزام بأوامر الدفاع

البلاغ الرسمي بشأن عطلة العيد يثير استياء الأردنيين

الأحد، 11-07-2021 09:38 ص

علاء وجمال مبارك في عزاء جيهان السادات - صور وفيديو

9CA55D3B-1BF5-49B7-B23B-E1EE13E90E37


الوكيل الاخباري - حرص علاء وجمال مبارك، أبناء الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، أمس السبت، على حضور عزاء جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري، محمد أنور السادات.

اضافة اعلان


وعيّن الرئيس الراحل أنور السادات حسني مبارك نائبا له، قبل أن يتم اغتياله في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981.


كما حضر العزاء الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، الفنانة يسرا والفنان يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر، ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ووفد من وزارة الداخلية المصرية.

 


وأعلن عن وفاة جيهان السادات، صباح الجمعة، وحرص على نعيها العديد من المشاهير العرب، من أبرزهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار، تركي آل الشيخ، والفنان المصري، محمد رمضان. 


ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على أثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

 


وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، مراسم جنازة عسكرية لأرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.


وأدى السيسي وقرينته واجب العزاء في الراحلة جيهان السادات في أعقاب الجنازة العسكرية، وتم دفن جثمان الراحلة بالنصب التذكاري إلى جوار زوجها الرئيس الراحل، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1852a2083dbe1c2ec33ab9366feb2862-e1625140161900

استهداف جديد لأحد أبراج نقل الطاقة في العراق

60eac45d4c59b74df13aea19

عودة المدمرة البريطانية التي انتهكت الحدود الروسية إلى مضيق جبل طارق

60eac7b842360453264722e6

التحالف الدولي ينقل رتلا من الشحنات المحملة بالقمح السوري إلى العراق

1-1295944

زلزال يهز إيران

60ea9f784c59b765ca622bd8

إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في العراق

1025740753_0_167_1600_1032_1000x541_80_0_0_b2d839048fdbbae399d34c97124df409

مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة في تركيا

أخبار متعلقة
resize

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بخصوص أزمة سد النهضة

876

مصر تعلن عن استفزاز إثيوبي جديد وتقول أنها اتخذت إجراء جديداً بشأن سد النهضة

النيابة

مصر.. تفاصيل جديدة حول ' حادث قطار الإسكندرية '

3956042001619621832

مصر.. دفن 20 جثة مجهولة عثر عليها بالقاهرة والجيزة

555-13

وفد وزاري فلسطيني يبحث ملف إعادة إعمار غزة في القاهرة