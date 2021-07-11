علاء وجمال مبارك في عزاء جيهان السادات - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - حرص علاء وجمال مبارك، أبناء الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، أمس السبت، على حضور عزاء جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري، محمد أنور السادات.

اضافة اعلان



وعيّن الرئيس الراحل أنور السادات حسني مبارك نائبا له، قبل أن يتم اغتياله في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981.



كما حضر العزاء الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، الفنانة يسرا والفنان يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر، ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ووفد من وزارة الداخلية المصرية.





ولاد الاُصول

الله يرحم الرئيس.....خير من ربى❤️❤️🌻🌷🌷 السيدان علاء وجمال مبارك بعد تأدية واجب العزاء فى السيده جيهان الساداتولاد الاُصولالله يرحم الرئيس.....خير من ربى❤️❤️🌻🌷🌷 pic.twitter.com/buK0YCH7ar July 10, 2021

وأعلن عن وفاة جيهان السادات، صباح الجمعة، وحرص على نعيها العديد من المشاهير العرب، من أبرزهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار، تركي آل الشيخ، والفنان المصري، محمد رمضان.



ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على أثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.



وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، مراسم جنازة عسكرية لأرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.



وأدى السيسي وقرينته واجب العزاء في الراحلة جيهان السادات في أعقاب الجنازة العسكرية، وتم دفن جثمان الراحلة بالنصب التذكاري إلى جوار زوجها الرئيس الراحل، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".

المصدر : سبوتنك



