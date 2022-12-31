على خطى ترامب.. رئيس البرازيل لن يحضر تسليم السلطة

الوكيل الإخباري - تتسارع الاستعدادات في البرازيل من أجل حفل تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا، لكن المراسم ستشهد حدثا على طريقة دونالد ترامب.

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إذ غادر الرئيس منتهي الولاية، جايير بولسونارو البرازيل متوجها إلى الولايات المتحدة أمس الجمعة، قبل يومين من انتهاء ولايته وتنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على ما أوردت وسائل إعلام عدة.



وبالتالي، لن يحضر بولسونارو غدا الأحد، مراسم تنصيب الرئيس اليساري الجديد الذي كان يفترض أن يسلّمه الوشاح الرئاسي وفقا للبروتوكول.



ويكرر بولسونارو الذي أقر بهزيمته في الانتخابات في وقت سابق، ما فعله ترامب في الولايات المتحدة قبل عامين، عندما غاب عن مراسم تنصيب خلفه جو بايدن.



وينظر بولسونارو لترامب كقدوة وتتشابه توجهاتهما السياسية، بل إن الملياردير الأمريكي دعا الشعب البرازيلي لانتخاب بولسونارو رئيسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصفا إياه بـ"العظيم".



وبعدما ودّع أمس الجمعة مناصريه، في أول تصريح له على شبكات التواصل الاجتماعي منذ هزيمته الانتخابية، صعد بولسونارو على متن طائرة تابعة للقوات الجوية قرابة الساعة 14,00 (17,00 بتوقيت غرينتش) وفق صحيفتي "أو غلوبو" و"إستاداو" وشبكة "سي إن إن برازيل" وموقع "يو أو إل" الإخباري.



وقال بولسونارو لشبكة "سي إن إن برازيل" "أنا في رحلة جوية، سأعود قريبا".



وفي خطاب ألقاه قبيل مغادرته، قال بولسونارو "لن يتوقف العالم في الأول من يناير/كانون الثاني (موعد تنصيب لولا) هناك مستقبل كبير أمامنا".



وأضاف الرئيس المنتهية ولايته الذي هزمه لولا بفارق أصوات ضئيل في انتخابات الرئاسة "نخسر معارك لكننا لا نخسر الحرب".



وتوجّه بولسونارو بشكل مباشر إلى مناصريه الذين لا يزالون يخيّمون أمام ثكنات الجيش وأمام مقر قيادة الجيش في برازيليا وفي مدن أخرى للمطالبة بالتدخل العسكري لمنع لولا من تولي منصبه.



وأضاف وهو يبكي "لم أتوقع أبدًا أن أصل إلى هنا"، متابعًا "على الأقلّ أجّلنا انهيار البرازيل من هذه الأيديولوجية اليسارية الضارّة أربعة أعوام".



منذ فوز لولا، يعيش بولسونارو منعزلًا تقريبًا في برازيليا وبعيدًا عن الأضواء، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه سيبقى في الولايات المتحدة حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

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