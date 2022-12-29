الخميس 29-12-2022
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الخميس، 29-12-2022 02:35 م

عمدة كييف: 40 في المائة من المستهلكين في المدينة من دون كهرباء

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الوكيل الاخباري- قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن 40٪ من المستهلكين في عاصمة أوكرانيا من دون كهرباء.

وتم الإعلان عن غارة جوية واسعة النطاق، استمرت من ساعتين إلى خمس ساعات في أوكرانيا اليوم الخميس. وسمع دوي انفجارات في عدة مناطق.

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وأضاف كليتشكو: "40 في المائة من المستهلكين في العاصمة، بقوا بدون كهرباء بعد الهجوم الصاروخي. ومن جانب الفنيين تم اتخاذ كافة تدابير السلامة اللازمة أثناء الغارة الجوية، وهم يعملون حاليا لإعادة عمل منشآت الطاقة. ويتم  توفير الدفء والمياه في المدينة الحرارة بشكل طبيعي".

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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