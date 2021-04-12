الإثنين 12-04-2021
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الإثنين، 12-04-2021 11:47 ص

عمرة واحدة فقط في رمضان للمحصنين من كورونا

عمره


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس الأحد، عدد المرات التي يمكن للمحصنين من فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" المستفيدين من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" حجز التصاريح لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

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 وأعلنت وزارة الحج والعمرة، في بيان لها أمس، أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان المبارك.


 وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت في وقت سابق أنه يمكن إصدار تصاريح العمرة بعد 15 يوما من إصدار التصريح السابق، في حين أنه يمكن إعادة إصدار التصريح مجددا في حينه لمن قام بإلغاء تصريحه دون أداء العمرة، قبل أن تعود لتعلن عبر حسابها المخصص لخدمة المستفيدين في "تويتر" أن أداء العمرة في شهر رمضان المبارك يكون مرة واحدة فقط.

 

البيان


 




 

 


 

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