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الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 04:42 م

عمر تشيليك: إدارة نتنياهو تشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم عمر تشيليك، إن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكل تهديدا للسلام الإقليمي والعالمي.

وأشار تشيليك إلى أن "إدارة نتنياهو تواصل استهداف حياة الأبرياء بشكل جماعي"، مضيفا أنه "ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا ضد هذا العدوان الغاشم والخطير الذي يشعل النار في المنطقة والإنسانية برمتها، فهو جزء من هذه المجازر".

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ووصف تشيليك الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة، هو بـ"العمل الوحشي"، الذي "يضيف فصلا جديدا إلى هجمات إسرائيل اللاإنسانية".


ودان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، "بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية التي تتجاهل أبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي"، مؤكدا أن "هذه الهجمات هي مجازر تهدف إلى القضاء على شعب غزة".

 

RT

 




 

 


 

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