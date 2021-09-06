عملية سطو مسلح غريبة من نوعها في العراق - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاهد وثقتها كاميرات المراقبة، لعملية سطو مسلح غريبة من نوعها قيل إنها في العراق.

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وفي مقطع الفيديو، تظهر سيدة مسنة ادعي أنها صاحبة المنزل، تفتح الباب بعد طرقه، فيدخل المنزل أحد الأشخاص بالرشاش وهو يرتدي العباءة والنقاب، ومن ثم وضع يده على فم السيدة وأجبرها على التراجع، فيما يدخل خلفه اثنين من الأشخاص، ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد "فشل عملية السطو".



لحظة فتح سيدة مُسنة باب منزلها بعد طرقه

لتنصدم بإقتحام شخص مسلح بالرشاش و يرتدي العباءة والنقاب !!

فيما دخل خلفه اصدقائه ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد فشل عملية السطو



الفيديو حصد الأكثر تفاعلًا على نطاق واسع عراقيًا كأغرب عملية سطو مسلح

By : pic.twitter.com/gPXhx5B0U9 العراق - الساعات الماضية :لحظة فتح سيدة مُسنة باب منزلها بعد طرقهلتنصدم بإقتحام شخص مسلح بالرشاش و يرتدي العباءة والنقاب !!فيما دخل خلفه اصدقائه ولكنهم سرعان ما خرجوا بعد فشل عملية السطوالفيديو حصد الأكثر تفاعلًا على نطاق واسع عراقيًا كأغرب عملية سطو مسلحBy : @q1q555 September 6, 2021

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