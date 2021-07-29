الخميس 29-07-2021
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الخميس، 29-07-2021 09:50 م

عمل تخريبي يستهدف خطاً للنهر الصناعي في ليبيا

ليبيا


الوكيل الإخباري- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا عن انفجار بمحطة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل الجفارة خلال زرع الخارجين على القانون للألغام هناك.

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وأفادت بلدية مصراتة في ليبيا، بتعرض خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي في المحطة رقم "353" والمغذي للمدينة لأعمال تخريبة تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف.


وتواصلت، مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي بضرورة الاستعجال بمعاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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