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الخميس، 07-01-2021 12:26 م

عودة أكثر من 500 لاجئ من لبنان إلى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الاخباري - أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الخميس، بأن نحو 500 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد 517 لاجئا (منهم 155 امرأة و264 طفلا) إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي".

وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد.

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كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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