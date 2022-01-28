الجمعة 28-01-2022
الوكيل الاخباري

ارتطام مركبة في الجزيرة الوسطية على أوتوستراد الزرقاء - عمان

إخلاء منزل آيل للسقوط في الضليل وتأمين مسكن لقاطنيه

“الأرصاد”: أمطار على الشمال والوسط الجمعة وتحذير من الصقيع والانجماد

المغرب يُعيد فتح أجوائه للرحلات الدولية الشهر المقبل

الأردن يحذر سوريا بشأن التهريب: إن لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا

ترامب يلقب نفسه بالرئيس القادم - فيديو

عودة الرحلات في مطار إسطنبول إلى طبيعتها

موديرنا تبدأ تجارب سريرية على لقاح خاص

ما الذي نعرفه عن أوميكرون الجديد؟

الخارجية الأمريكية : ملتزمون بالشراكة مع الإمارات

الجمعة، 28-01-2022 12:43 ص

عودة الرحلات في مطار إسطنبول إلى طبيعتها

main_image61f22e3681204


الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة المشغلة لمطار إسطنبول "İGA" عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، وزيادة عدد الرحلات التي سبق أن توقفت بسبب الظروف الجوية السيئة.اضافة اعلان


ولفتت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى عودة الرحلات التي توقفت في مطار إسطنبول بسبب الظروف الجوية الناجمة عن تساقط كميات كبيرة من الثلوج.


وأوضح البيان أنه من المقرر أن تهبط وتقلع 681 طائرة في المطار اليوم الأربعاء.


وجاء في البيان: "لدينا مدرجان مفتوحان ومن المتوقع أن يكون المدرج الثالث جاهزا للعمل خلال النهار، ليس لدينا مسافرين ينتظرون في مبنى الركاب بسبب الأحوال الجوية".


وأوصت الشركة المشغلة للمطار المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم قبل المجيء إلى المطارات.


وشهدت إسطنبول خلال الأيام الماضية تساقطا كثيفا للثلوج تسبب بتعطل بعض وسائل النقل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image61f21f0815590

ترامب يلقب نفسه بالرئيس القادم - فيديو

www

الخارجية الأمريكية : ملتزمون بالشراكة مع الإمارات

w

الرئيس التونسي: 82 بالمئة من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي

1202222115853307620155

اليمن : ارتفاع ضحايا القصف الحوثي على مأرب إلى 39 شهيدا وجريحًا

thumbs_b_c_5c2d606d8b950b07656641bb2e4aae28

الخرطوم.. تجدد المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني الكامل

61f28df54236040fd53f37ae

دراسة تحذر من كارثة في البحر الأحمر تطال السعودية

أخبار متعلقة
61d48bde02137

تحقيق فرنسي بشبهة محاولة اغتيال "إرهابية" برالي دكار في السعودية

main_image61d3466e2454b

النيران تلتهم مبنى البرلمان التاريخي في جنوب افريقيا

image (3)

بالصور.. الثلج يغطي جبل اللوز في تبوك بالسعودية

اطفال

ارتفاع معدل دخول الأطفال للمستشفيات بأمريكا بسبب كورونا

AARD2

جيش الاحتلال يحلّ أبرز وحداته الاستخباراتية المختصة بالتنصت على منصات التواصل العربية

000_8V72G9

لبنان: تحذير من اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بكورونا من غير الملقحين