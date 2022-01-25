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الثلاثاء، 25-01-2022 10:57 ص

عودة خدمة الإنترنت في اليمن بعد انقطاع أربعة أيام عقب ضربات جوية

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الوكيل الإخباري-قال سكان إن خدمات الإنترنت عادت إلى حد كبير في اليمن يوم الثلاثاء بعد انقطاع استمر أربعة أيام عقب ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للاتصالات.

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وقالت وزارة الاتصالات التابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران إن الخدمات عادت في كل المحافظات بعد إصلاح أولي.


وأشاد حسين العزي، نائب وزير خارجية جماعة الحوثي، في تغريدة على تويتر بجهود إصلاح الأضرار وإعادة الخدمات قائلا "إلى كل الأصدقاء والمحبين: افتقدناكم".


وقال مرصد (نتبلوكس) لمراقبة انقطاعات الإنترنت الساعة العاشرة من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش إن الخدمات بدأت تعود.


وأدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات إلى انقسام اليمن بين حكومة معترف بها دوليا ومقرها مدينة عدن في جنوب البلاد وبين جماعة الحوثي التي تسطير على الشمال بدرجة كبيرة.


وقال التحالف إن ضرباته يوم الجمعة كانت تستهدف القدرات العسكرية لجماعة الحوثي في الحديدة، وهي نقطة الارتكاز الرئيسية لشبكة الاتصالات تحت سطح البحر في البلاد.


وأدى انقطاع الخدمة إلى عرقلة التحويلات النقدية لليمنيين في الخارج. ودفعت الحرب وما تبعها من انهيار اقتصادي الملايين إلى براثن الفقر وآخرين في أجزاء من البلاد إلى شفا مجاعة.


ودعا بيان وزارة الاتصالات، الذي أذاعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون، الأمم المتحدة إلى إرسال معدات للتأكد من عودة الخدمات بكامل طاقتها.

 

رويترز

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