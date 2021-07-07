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الأربعاء، 07-07-2021 02:55 م

عودة مئات الجنود الأفغان لبلادهم بعد فرارهم من طالبان

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الوكيل الإخباري- أعلن مصدر أمني في طاجيكستان، أن نحو 300 جندي أفغاني كانوا قد عبروا الحدود إلى طاجيكستان أثناء تراجعهم أمام تقدم مقاتلي "طالبان" نقلوا جوا إلى بلادهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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وقال المصدر، إن حكومة كابل أرسلت عدة طائرات إلى مطار كولوب وأقلعت الليلة الماضية وعلى متنها نحو 280 جنديا، وأضاف المصدر أن 300 آخرين من المقرر أن يغادروا خلال الأيام المقبلة.


وأبدت طاجيكستان قلقها بشأن عبور الحدود، وقالت إنها ستحشد 20 ألفا من قواتها لتعزيز حماية الحدود مع جارتها الجنوبية.


وتراجع مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية وعبروا الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان هذا الشهر مع تقدم حركة "طالبان" في شمال أفغانستان فيما يشير ضمنيا إلى تدهور الأوضاع مع اقتراب القوات الأجنبية من استكمال انسحابها بعد حرب دامت نحو 20 عاما ومحادثات سلام متعثرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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