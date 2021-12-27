الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية بمنتدى الرصيفة الثقافي

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

العجارمة لـ الوكيل: الحكومة كشفت أن صندوق النقد أجبرها على التعرفة الكهربائية الجديدة

موسكو: الناتو يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

المتحور أوميكرون و نزلات البرد.. وجهان لعملة واحدة فاحذروا نشره بالخطأ

لبنان يعلن وصوله للمرحلة الرابعة من تفشي وباء كورونا

حفرة امتصاصية في الشارع العام تهدد حياة المواطنين في السلط

توجه نيابي لتقديم مذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع ضريبة الهايبرد

عون: حاولت منع الانهيار لكن أهل المنظومة السياسية لم يحسبوا حساب الناس

الإثنين، 27-12-2021 08:41 م

عون: حاولت منع الانهيار لكن أهل المنظومة السياسية لم يحسبوا حساب الناس

main_image61ca03885adbe


الوكيل الاخباري - قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه "حاول منع الانهيار ولكن أهل المنظومة السياسية لم يأخذوا بذلك"، داعيا إلى "تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين".

وفي تصريح تلفزيوني، قال عون: "كنت قد فضلت على مدى سنوات ولايتي، أن أعالج الأزمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الأحيان ولم اوفّق في أحيان أخرى. حاولت أن أمنع الانهيار، ودعوت إلى أكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولا، ولكن أهل المنظومة رفضوا أن يتلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس"، مشيرا إلى أنه "عندما وقع الانهيار، دعوت إلى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا أيضا، اختبأوا خلف شعار "كلّن يعني كلّن".

اضافة اعلان


ودعا إلى "حوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".


وأضاف: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".


ورأى أن "الحل يقتضي أولا إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها إلى المودعين، كما يقتضي الانتقال إلى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس"، لافتا إلى أنه "مع حصول الانهيار، لم أستسلم، ولن أستسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، أن الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني".


واعتبر عون أن "العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين، ويساهم في إنقاذ الوضع المالي"، متسائلا: "هل يمكن لأحد أن يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ أين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟".


وشدد على أن "على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

موسكو: الناتو يستعد لنزاع مسلح واسع النطاق مع روسيا

1220212514040473452983

البرلمان العربي يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان

12202125171946572245648

الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

f504e19ad873c5ad5c72fc8e9ee34ddc

لبنان يحدد 15 مايو موعدا للانتخابات النيابية

541383Image1

المحكمة العليا في العراق تصدق على نتائج انتخابات أكتوبر

20191222120323545

زلزال بقوة 5 درجات جنوب ايران

أخبار متعلقة
60646de2423604373b3f1d6c

ميشال عون: لبنان يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يخرج من الأزمة

لبنان 3

دولة تحذر رعاياها من الوضع في لبنان

4

80 % من أطفال لبنان يعانون من فقر متعدد الأبعاد

ميقاتي

ميقاتي: قرار دولي بوقف تردي الأوضاع في لبنان

11-16

69 مليون شخص في الوطن العربي يعاني من سوء التغذية

qerpe3u2

تقرير يدعو لإجراء تغييرات جذرية في نظم الأغذية الزراعية بالمنطقة العربية