عون : لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة

الوكيل الاخباري - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيتم محاسبة المسؤولين عن أحداث اليوم في بيروت .



وأضاف خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، أنه لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه وحساباته، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يعود السلاح كلغة للتخاطب بين الفرقاء .



وقال الرئيس اللبناني: أنه لن نتساهل أو نستسلم لأي أمر واقع يسعى لنشر الفتنة، ومن غير المقبول أن يعود السلاح كلغة للتخاطب بين الفرقاء.

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