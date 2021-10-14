الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

بيان حكومي بشأن الاحداث في لبنان

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الخميس، 14-10-2021 07:09 م

عون : لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه سيتم محاسبة المسؤولين عن أحداث اليوم في بيروت .

وأضاف خلال كلمة ألقاها اليوم الخميس، أنه لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة لمصالحه وحساباته، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يعود السلاح كلغة للتخاطب بين الفرقاء .  

وقال الرئيس اللبناني: أنه لن نتساهل أو نستسلم لأي أمر واقع يسعى لنشر الفتنة، ومن غير المقبول أن يعود السلاح كلغة للتخاطب بين الفرقاء.

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