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الأربعاء، 01-09-2021 06:36 م

عون: نأمل إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء، إن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطا كبيرا والكثير من العقبات قد ذللت ونأمل تشكيلها هذا الاسبوع.

ولفت في بيان صحافي اصدرته الرئاسة اللبنانية إلى أن "من ابرز المهمات المطلوبة منها هي اجراء إصلاحات واطلاق عملية النهوض الاقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من احداث تراكمت فوق بعضها البعض وادت الى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون ".

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