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الأربعاء، 15-09-2021 04:34 م

عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

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الوكيل الاخباري - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاربعاء، "نأمل قريبا جدا، وبعد تشكيل الحكومة، ان ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل التمويل، حيث هناك ارادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها ."

وأضاف في بيان صحفي "اننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق، وسنبذل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا الّا هذا الهمّ الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية.

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