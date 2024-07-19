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الجمعة، 19-07-2024 07:18 م

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على بلدات لبنانية جنوبية

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الوكيل الإخباري - جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي بعد ظهر اليوم الجمعة لعدد من البلدات اللبنانية الجنوبية.

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وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، أن الغارات استهدفت بلدات بليدا، عيتا الشعب، وحولا"، مشيرا إلى أنه خلال تفقد فرق الإسعاف مكان الغارة في بلدة حولا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا في مكان قريب ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص والحاق أضرار مادية كبيرة بالمكان.


وأضاف المصدر، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدات، حولا ووادي الدلافة ومركبا ووادي البياض والظهيرة ويارين وأطراف مجدل زون، مما أدى إلى أضرار مادية.

 




 

 


 

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