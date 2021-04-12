غداً الثلاثاء غرة شهر رمضان في الإمارات

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل في الإمارات، أن غداً الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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وأوضح الدكتور سلطان البادي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1442 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غداً الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1442 هجرية.

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