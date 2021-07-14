الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

قطاع الألبسة: صرف الرواتب قبل العيد سينشط الحركة التجارية

طرح 3 عطاءات بخصوص مياه الشرب وفتح الطرق في الزرقاء

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

دودين يحذر المواطنين لتفادي انتكاسة وبائية

برنامج أردننا جنة سيستمر بتسيير الرحلات خلال عطلة العيد

وفيات الأربعاء 14/7/2021

التربية : 172443 عدد المتقدمين لامتحان الرياضيات غداً

وزارة العدل ترفع مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ للخصاونة

مواطن يكشف لبرنامج الوكيل خطأ فادحا عند تلقيه الجرعة الثانية

وزير الاقتصاد الرقمي لـ الوكيل : الهوية الرقمية ليست دمج بطاقات رسمية

عاجل

الكوادر الطبية بإحدى مستشفيات الصحة تستنجد بتوفير الحماية بعد الاعتداء على طبيبة حامل

الأربعاء، 14-07-2021 09:59 ص

غرق الشوارع والأقبية في ولاية بافاريا الألمانية بسبب العواصف والأمطار - فيديو

يير


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في منطقة هوف بولاية بافاريا الألمانية حالة الكارثة الطبيعية بسبب العواصف الرعدية القوية والأمطار الغزيرة مساء أمس الثلاثاء.

وذكر مسؤولو الصليب الأحمر في ولاية بافاريا أن خدمات الطوارئ ليس في استطاعتها الرد على جميع الاتصالات، وذلك لأن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يتصلون هاتفيًا طلبا للمساعدة.

اضافة اعلان


ومع ذلك، قالوا إن المنقذين سيستجيبون، حتى لو تطلب الأمر الانتظار.


وأكدت إدارة شرطة منطقة هوف وقوع الكارثة، لكنها أشارت إلى أن المشاكل الرئيسية في الوقت الراهن تتعلق بغرق الشوارع والأقبية بالمياه.
وأضافت أنه جرى إغلاق أحد الطرق السريعة نظرا "لجريان المياه فيه كالسيل".

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-07-13_09-52-59_084787-scaled

60 وفاة حصيلة ضحايا حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي في العراق

157758834-1

فنزويلا لا تستبعد وجود علاقة بين اغتيال رئيس هايتي ومحاولة اغتيال مادورو سنة 2018

قادة-حركة-طالبان-أرشيفية-800x549

بريطانيا مستعدة للتعامل مع حركة طالبان بشرط واحد

60ee5f384236043fe12e6d41

موسكو تعلق على تقارير حول وجود مواطنين روس في السجون الأفغانية

60ee7c8e42360432165fa17d

وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

زلزال

زلزال قبالة سواحل تايوان

أخبار متعلقة
60eae7334c59b74c2165a995

اليابان .. حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي ترتفع إلى 10 أشخاص

201810251256495649

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات في روسيا

1049288308_0_174_3072_1902_1200x0_80_0_1_fbd30ae69e0a5ff81c514428d8cd6d4f

فيضان 3 أنهار في القرم الروسية

2

جرحى بعملية طعن في ألمانيا

شرطة المانيا

قتلى وجرحى في اعتداء بسكين بمدينة فيرتسبورغ الألمانية