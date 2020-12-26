غرق سفينة إيرانية في هرمز واتصالات عاجلة للبحث عن الطاقم

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان جنوب غرب إيران، إسماعيل مكي زادة، إن سفينة إنزال إيرانية غرقت قرب جزيرة "لارك" المطلة على مضيق هرمز.

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ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم السبت، عن إسماعيل مكي زادة، قوله إن "السفينة انقلبت مساء أمس الجمعة على بعد 25 ميلا جنوب شرق جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز".



وبحسب موقع "عصر إيران" الإيراني قال مكي زادة: "فور تلقي رسالة (الاستغاثة)، تم إرسال قارب النجاة الثاني عشر من جزيرة قشم إلى الموقع المحدد بهدف البحث وإنقاذ الطاقم".

المصدر - سبوتنك



