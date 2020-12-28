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الإثنين، 28-12-2020 10:21 ص

غرق سفينة صيد روسية في بحر بارنتس وعلى متنها 19 صيادا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن غرق سفينة الصيد "أونيغا" وعلى متنها 19 صيادًا، في بحر بارنتس بمقاطعة أرخانغليسك، مؤكدة أنه تم إنقاذ 2 من الصيادين.

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وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم الاثنين: "طاقم السفينة مكون من 19 شخصا. تم إنقاذ اثنين منهم".


ووفقا للبيانات الأولية، فإن سبب غرق السفينة يرجع إلى التكثف الجليدي في المنطقة.


هذا ووصلت معلومات عن حادثة السفينة "أونيغا" إلى ميناء مورمانسك الرئيسي في بحر بارنتس بالقرب من نوفايا زيمليا بمنطقة أرخانغيلسك، صباح اليوم الاثنين.


وتقوم بعمليات البحث عن الصيادين المفقودين الآن السفينة "فويكوف" وتم إرسال ثلاث سفن إضافية إلى موقع الحادث للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ.

 

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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