الخميس 03-06-2021
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الخميس، 03-06-2021 01:27 م

أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​من ليبيا إلى إيطاليا

غرق نحو 23 مهاجرا قبالة سواحل تونس

غرق
من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت منظمة Watch The Med غير الحكومية إن 23 مهاجرا على الأقل قضوا في حادث غرق سفينة قبالة الساحل التونسي أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا.

وأكد مشروع Alarm Phone الإنساني التابع للمنظمة أن "الحدود الأوروبية مستمرة في قتل المهاجرين".

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وقد أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي يوم أمس الأربعاء، فقدان 23 مهاجرا على الأقل وانتشال جثتين غداة قيام قوات البحرية التونسية بإنقاذ قارب مهاجرين أبحر الليلة الفاصلة بين الأحد الاثنين من ميناء مدينة زوارة الليبية، يقل حوالي 100 شخص، والذين تم إنقاذهم من قبل البحرية التونسية قرب منصة "ميسكار" لاستخراج الغاز على بعد 67 كم بحريا عن الساحل التونسي.


هذا وقد عني الهلال الأحمر التونسي والمنظمة الدولية للهجرة بالناجين في ميناء جرجيس على سواحل جنوب البلاد، وهم 37 ايريتريا و32 سودانيا ومصري واحد، وتتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما، كما تم انتشال جثتين وفقدان 23 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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