غرق 12 مهاجرا غالبيتهم سوريون قبالة ساحل تونس

الوكيل الإخباري - قال مسؤول بالحماية المدنية لوكالة رويترز إن 12 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم إثر غرق فاربهم قبالة ساحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا اليوم الجمعة.

اضافة اعلان



وأضاف المسؤول أن 12 جثة انتشلت قبالة ساحل ولاية نابل التونسية مشيرا إلى أن معظمها لمهاجرين من سوريا.



وفي الأشهر القليلة الماضية غرق العديد من المهاجرين قبالة ساحل تونس مع تزايد وتيرة المحاولات لعبور البحر إلى أوروبا انطلاقا من تونس أو ليبيا صوب إيطاليا.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



