الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

بدء الإغلاق العام في ست مناطق روسية بسبب انتشار فيروس كورونا

تعميم من الجيش لمواليد عام 2004

وفيات الاثنين 25-10-2021

المرئي والمسموع: التأخير في المعلومة يعطي المجال لانتشار الإشاعة

11 مليون نسمة عدد سكان المملكة

الأمانة تنذر موظفين بالفصل

ارتفاع أسعار النفط عالميا

3 إصابات بتصادم 6 مركبات في ابونصير

تقرير انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة على طاولة النواب اليوم

17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الإثنين، 25-10-2021 08:44 ص

غوتيريش: الصين ركيزة هامة للتعاون الدولي

غوتشي


الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الصين أصبحت خلال 50 عاما من عملها في الأمم المتحدة ركيزة هامة للتعاون الدولي تسهم بقسم متزايد في مكافحة التحديات العالمية.

اضافة اعلان


وقال غوتيريش، أمس الأحد، بمناسية الذكرى الخمسين للموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقديم مكان للصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "تتمسك كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الصين وهي النصير الثابت للتعددية، بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق مهامنا المشتركة لتعزيز السلام والسعي للنمو الثابت".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية 2

السعودية.. القبض على شخصين حاولا سرقة صراف آلي

السودان

تعطل خدمات الإنترنت في العاصمة السودانية الخرطوم

سودان 2

السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء

1635106317716

الصحة العالمية تقدم إمدادات صحية للسودان

f

الأمم المتحدة : نسعى لخارطة طريق تتفق عليها الأطراف السودانية

6175a2ed423604467e4163d6

غواتيمالا تفرض حظرا للتجول في مقاطعة شهدت احتجاجات

أخبار متعلقة
6163ea9d42360468ee0efd42

روسيا توقف استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين

889a35e3-0bb7-493e-8cbc-c9a12c0447d3

الكوارث الطبيعية تكبد الصين 44 مليار دولار اميركي

616134af4236040aad7b0966

تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: مستقبلنا بيد شعبنا

9202129213458883067235

الأمم المتحدة تدعو المانحين للالتزام بتعهداتهم تجاه أفغانستان

615d24104c59b772885c8c5a

تايوان: التوتر مع الصين عند أسوأ مستوياته منذ 40 عاما

9202129214919305692867

الصين تحث الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها المالية للأمم المتحدة