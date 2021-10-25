غوتيريش: الصين ركيزة هامة للتعاون الدولي

الوكيل الإخباري - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الصين أصبحت خلال 50 عاما من عملها في الأمم المتحدة ركيزة هامة للتعاون الدولي تسهم بقسم متزايد في مكافحة التحديات العالمية.

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وقال غوتيريش، أمس الأحد، بمناسية الذكرى الخمسين للموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقديم مكان للصين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: "تتمسك كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها الصين وهي النصير الثابت للتعددية، بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق مهامنا المشتركة لتعزيز السلام والسعي للنمو الثابت".

روسيا اليوم