غوتيريش: العالم يسير بسرعة نحو كارثة مناخية

الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش " اليوم الجمعة ، مما وصفه بالكارثة المناخية التي يسير إليها العالم بسرعة .



ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في مؤتمر صحفي من روما قبيل انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين، إن العالم يسارع بتهور نحو كارثة مناخية، وعلى زعماء مجموعة العشرين بذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.



وأضاف، أن هناك مستويات خطيرة من انعدام الثقة بين الدول"، معرباً عن أمله في أن يساعد الاجتماع المقبل الذي يستمر يومين في التغلب على ذلك".



وطالب الأمين العام للأمم المتحدة قادة مجموعة العشرين بتوجيه المزيد من الأموال إلى البلدان الفقيرة، معدداً بعض مسارات هذا التوجيه من خلال تخفيف الديون، وتعزيز وصولهم إلى لقاحات كورونا.

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كما دعا المسؤول الأممي إلى وفاء الدول الغنية بالتزاماتها بتقديم (100) مليار دولار سنويًا لمساعدة العالم النامي على مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ.

المصدر: بترا