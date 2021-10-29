الجمعة 29-10-2021
الوكيل الاخباري

صحة عجلون: فرق ميدانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

الحوارات: إصابات السرطان لم ترتفع في الأردن

مهيدات: 46 ألف زيارة تفتيشية لسلامة الغذاء في 2021

بولاد: الهم الأول لجلالة الملك الملف الاقتصادي وجلب الاستثمارات

الحكومة تعد النواب بالنظر في عدم رفع أسعار المحروقات

لجنة الأوبئة : نهاية كورونا لن تطول عن حزيران القادم

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967

إعطاء أكثر من 2000 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أسرة الفنان جميل عواد

لجنة الأوبئة: لا مانع من تزامن لقاحي كورونا والإنفلونزا

الجمعة، 29-10-2021 10:00 م

غوتيريش: العالم يسير بسرعة نحو كارثة مناخية

thumbs_b_c_3d01bc41a694df7010d0b554a7e8685a


الوكيل الإخباري- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريش " اليوم الجمعة ، مما وصفه بالكارثة المناخية التي يسير إليها العالم بسرعة .

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله في مؤتمر صحفي من روما قبيل انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين، إن العالم يسارع بتهور نحو كارثة مناخية، وعلى زعماء مجموعة العشرين بذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة.

وأضاف، أن هناك مستويات خطيرة من انعدام الثقة بين الدول"، معرباً عن أمله في أن يساعد الاجتماع المقبل الذي يستمر يومين في التغلب على ذلك".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة قادة مجموعة العشرين بتوجيه المزيد من الأموال إلى البلدان الفقيرة، معدداً بعض مسارات هذا التوجيه من خلال تخفيف الديون، وتعزيز وصولهم إلى لقاحات كورونا.

اضافة اعلان


كما دعا المسؤول الأممي إلى وفاء الدول الغنية بالتزاماتها بتقديم (100) مليار دولار سنويًا لمساعدة العالم النامي على مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ.

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1474676

بايدن وماكرون يلتقيان لأول مرة منذ الأزمة الأمريكية الفرنسية

6179299442360439731214a8

السعودية تعيد التأكيد على منع مواطنيها من السفر الى لبنان

93062b8c-1c6a-4251-a93a-f4bae499690a

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين أنقرة وواشنطن

92XCl035ZzSlrDlI7dWpKHkDPU82LlfCE9LZT6DZ

السعودية تطلب من السفير اللبناني مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

617b8cf04c59b74afb4d7107

قمة مجموعة العشرين تعقد غدا السبت في روما

beirut-blast-aftermath

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صورا من الأقمار الصناعية

أخبار متعلقة
غوتشي

غوتيريش: الصين ركيزة هامة للتعاون الدولي

غوتير

غوتيريش: 3 مليارات من البشر لا يستطيعون تحمل تكاليف غذاء صحي