الخميس 29-12-2022
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الخميس، 29-12-2022 09:47 ص

غوتيريش: لنجعل عام 2023 عاما يستعاد فيه السلام إلى حياتنا

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الوكيل الإخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في رسالة بمناسبة العام الجديد 2023، إلى أن نجعل هذا العام عاما يستعاد فيه السلام إلى حياتنا ومنازلنا وعالمنا.

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وقال الأمين العام في رسالته: "في ليلة رأس السنة الجديدة، نسدل الستار على عام ولى ونتطلع بأمل إلى المستقبل. وفي عام 2022، أسدل ملايين الناس حول العالم حرفيا الستار على حياة خلت"، مشيرا إلى أن "الناس من أوكرانيا إلى أفغانستان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وسواها، غادروا أنقاض منازلهم وسبل عيشهم بحثا عن شيء أفضل".


ولفت إلى أنه "في جميع أنحاء العالم، كان مئة مليون شخص يتنقلون هربا من الحروب وحرائق الغابات والجفاف والفقر والجوع"، مشددا على "أننا في عام 2023، نحتاج إلى السلام، الآن أكثر من أي وقت مضى".


وأضاف: "السلام مع بعضنا البعض، من خلال الحوار لإنهاء الصراع. والسلام مع الطبيعة ومع مناخنا، لبناء عالم أكثر استدامة. والسلام في المنزل، حتى تتمكن النساء والفتيات من العيش بكرامة وأمان. والسلام في الشوارع وفي مجتمعاتنا، في ظل الحماية الكاملة لجميع حقوق الإنسان. والسلام في أماكن العبادة التي نرتادها، في ظل احترام عقائد بعضنا البعض. والسلام على الإنترنت، بعيدا عن خطاب الكراهية والإساءة"، داعيا إلى أن نضع السلام في صميم أقوالنا وأفعالنا خلال العام الجديد.

 

RT

 




 

 


 

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