الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة من فايزر لفئات معينة

مراكز التطعيم الخميس - روابط

روسيا تدعو إلى تنسيق دولي بشأن أفغانستان

المملكة على موعد مع الأمطار الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

هيئة الاستثمار تؤكد سعيها لإنجاح المشاركة الأردنية في دبي اكسبو

الكسبي : اتفاقات على مساهمة شركات اردنية بتنفيذ مشاريع ببغداد

لقاء توعوي في آل البيت حول مكافحة الفساد

كندا تعلن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من الهند

الصحة تضيء مبناها باللون الأرجواني لدعم مرضى الزهايمر

الخميس، 23-09-2021 07:53 ص

غوتيريش: نريد أفغانستان مستقرة

614c03634236043e650d4e2d (1)


الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام اجتماع عقده الأربعاء مع وزراء خارجية الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي أن الدول الخمس "تريد جميعها أفغانستان مستقرة".

وقال غوتيريش لمجموعة من الصحافيين إن الوزراء الخمسة أكدوا خلال الاجتماع أنهم جميعا يريدون "أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذا للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة تمثل مختلف قطاعات السكان".

اضافة اعلان


وعقد الاجتماع في قاعة مجلس الأمن الدولي بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدث "بصوت واحد مع طالبان".


وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" قبل الاجتماع بشأن ما إذا كان ممكنا التوصل إلى موقف موحد بين الدول الخمس بشأن حركة "طالبان"، قال السفير الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون إن "الوحدة في كل مكان".


وكانت "طالبان" التي تسعى للحصول على اعتراف دولي بعد استيلائها على السلطة في أفغانستان طلبت من الأمم المتحدة السماح لها بأن تلقي كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنتهي اجتماعاتها مساء الاثنين المقبل.


لكن الولايات المتحدة قالت إن لجنة الاعتمادات في الأمم المتحدة التي يعود إليها أمر تحديد الجهة التي تمثل أي دولة عضو في المنظمة قالت إن اللجنة لن تجتمع قبل نوفمبر.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614ba8a24c59b736b138e5b2

الصين تدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة

614bfff64236043e6206d9db

العثور على حطام طائرة أن-26 المفقودة في إقليم خاباروفسك

614bb9bc4236043ebb402d57 (1)

روسيا تدعو إلى تنسيق دولي بشأن أفغانستان

614bc7314c59b736fb612954

لافروف يعقد أول لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

f

السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للسياحة

w

سوريا : السجن 7 سنوات للمتاجرين بالخبز

أخبار متعلقة
بريطانيا

بريطانيا تتحاور مع طالبان لإجلاء آخر رعاياها من أفغانستان

61291d3624729

لندن تعلن مقتل بريطانيين اثنين في هجوم كابول

thumbs_b_c_3d01bc41a694df7010d0b554a7e8685a

غوتيريش يدعو مجلس الأمن لاجتماع يناقش الوضع الفوضوي بأفغانستان

ن

باريس تجري محادثات مع طالبان حول إجلاء مئات الأفغان

6125e3544c59b754077bc419

السعودية تؤكد موقفها من طالبان

61257cb05ca40

البنك الدولي يعلق مساعداته لأفغانستان ويبدي قلقه إزاء مصير النساء فيها