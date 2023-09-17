غوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الأميركي قضايا دولية مٌلحة

الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن قضايا دولية ملحة عشية بدء النقاش العام للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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وحسب بيان صحفي أميركي، اليوم الأحد، ناقش بلينكن وغوتيريش مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مبادرة حبوب البحر الأسود، وأوكرانيا، والوضع الأمني في هايتي.



كما ناقشا "أولويات الولايات المتحدة في الجمعية العامة، بما في ذلك تعزيز المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديث الأمم المتحدة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والجهود لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".



وتبادل الوزير الأميركي مع غوتيريش "معلومات حول الأحداث الجانبية التي استضافتها الولايات المتحدة والتي ركزت على معالجة تهديد المخدرات الاصطناعية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستفادة من رأس المال الخاص المشروعات البنية التحتية الكبرى".



بدوره ، أعرب بلينكن، عن شكره لغوتيريش على"جهوده لضمان أسبوع مثمر رفيع المستوى" والذي يبدأ الثلاثاء المقبل.



بترا