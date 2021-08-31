غوتيريش يحذر من كارثة إنسانية تلوح بالافق في أفغانستان

الوكيل الإخباري - حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من "كارثة إنسانية" وشيكة في أفغانستان وحضّ دول العالم على تقديم مساعدات مالية عاجلة في أعقاب رحيل القوات الأميركية من هذا البلد.

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وقال في بيان إن "كارثة انسانية تلوح في الأفق" مشيرا إلى "تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية" و"خطر الانهيار التام للخدمات الأساسية".



كذلك حضّ أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "توفير تمويل في الوقت المناسب وبشكل مرن وشامل" للشعب الأفغاني الذي يعيش "أصعب الأوقات" في ما يتعلق باحتياجاته الأساسية.



وذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أن "ما يقرب من نصف السكان الأفغان، 18 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة".



وأضاف "لا يعرف واحد من كل ثلاثة أفغان من أين ستأتي وجبته التالية"، مشددا على أن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة سيعانون من الجوع في العام المقبل.



وأكد غوتيريش على أن "أطفال ونساء ورجال أفغانستان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضامن المجتمع الدولي".



ودون أن يذكر حركة طالبان، دعا المسؤول الأممي "كلّ الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني بأمان ودون عوائق إلى الإمدادات الحيوية والأساسية".

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