غوتيريش يدعو إلى تمويل مستدام للأنروا

الوكيل الإخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تمويل مستدام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

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وقال غوتيريش الخميس، للجنة الجمعية العامة المخصصة لتقديم التبرعات للأونروا، إن الوكالة الأممية تعاني من نقص مزمن في التمويل.



وفي السنوات العشر الماضية، استمرت احتياجات لاجئي فلسطين في الازدياد حتى مع ركود التمويل، مناشدا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم تعهدات تخفض عجز تمويل الأونروا إلى الصفر لهذا العام ووضع الوكالة على أساس مالي دائم، وفقا لما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة.



وأوضح أن النداء الثاني يتطلب خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار في تمويل الأونروا والوصول معا إلى تمويل كاف ويمكن التنبؤ به ومستدام، قائلا "يعتمد الملايين من لاجئي فلسطين علينا للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على بناء مستقبل أفضل. لا يمكننا أن نخذلهم".



ودعا إلى عدم تهميش الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ومحنة لاجئي فلسطين وسط الاهتمام العالمي بالأزمة في أوكرانيا.



وقال "أكرر التأكيد على أهمية متابعة جهود السلام لتحقيق رؤية حل الدولتين، ولكن حتى ذلك الحين، تظل الأونروا حيوية في دعم المحتاجين".



ووصف الأمين العام دعم الأونروا بأنه ليس فقط مسألة عدالة بل هو أيضا "عائق يقف أمام تقدم التطرف والإرهاب وغيرهما من التهديدات".



وقال إن الاستثمار في الأونروا يعني الاستثمار في استقرار المنطقة. إنه يعني الاستثمار في الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. كما أن ذلك يعني الاستثمار في المستقبل من خلال تعليم واحترام التزام المجتمع الدولي تجاه لاجئي فلسطين وحقوقهم حتى يتم إيجاد حل سياسي عادل ودائم.



هذا وقدّم المفوض العام للأنروا فيليب لازاريني تقريره عن عمليات الأونروا في المناطق الخمس، وعن اجتماع مخرجات اللجنة الإستشارية التي انعقد مؤخرا في بيروت، مؤكدا أن لاجئي فلسطين هم الأكثر عوزا في المنطقة، وأن الأنروا بمثابة شريان الحياة لهم لما تقدمه من خدمات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في أوقات الطوارئ.



ويتم تمويل الأونروا، التي تساعد حاليا حوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني وأحفادهم في الأردن ولبنان وسوريا وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

بترا