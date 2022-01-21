غوتيريش يدعو العالم إلى تشكيل مسار جديد أكثر تفاؤلاً ومساواة

الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بلدان العالم أن تتحد لتشكيل مسار جديد أكثر تفاؤلاً ومساواة، مبينا أن العالم يواجه نيرانا عالمية على خمس جبهات تتطلب التعبئة الكاملة لجميع البلدان، وذلك في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 المستعرة، والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقياً، وحالة الطوارئ المناخية، وغياب القانون في الفضاء السيبراني، وتراجع السلام والأمن.



وقال، إن هذه التحديات تمثل في جوهرها إخفاقات في الحوكمة العالمية، حيث إن العديد من الأطر متعددة الأطراف اليوم أصبحت ببساطة قديمة ولم تعد مناسبة للغرض، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة .

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