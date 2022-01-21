السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الجمعة، 21-01-2022 09:38 م

غوتيريش يدعو العالم إلى تشكيل مسار جديد أكثر تفاؤلاً ومساواة

1202221133159322938398


الوكيل الاخباري - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بلدان العالم أن تتحد لتشكيل مسار جديد أكثر تفاؤلاً ومساواة، مبينا أن العالم يواجه نيرانا عالمية على خمس جبهات تتطلب التعبئة الكاملة لجميع البلدان، وذلك في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 المستعرة، والنظام المالي العالمي المفلس أخلاقياً، وحالة الطوارئ المناخية، وغياب القانون في الفضاء السيبراني، وتراجع السلام والأمن.

وقال، إن هذه التحديات تمثل في جوهرها إخفاقات في الحوكمة العالمية، حيث إن العديد من الأطر متعددة الأطراف اليوم أصبحت ببساطة قديمة ولم تعد مناسبة للغرض، وفق ما نقل مركز أخبار الأمم المتحدة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

أخبار متعلقة
1202221133159322938398

مجلس الأمن يدين بالإجماع الهجمات الإرهابية على أبوظبي

1220213021149662126906

دعوة أممية للأطراف السودانية إلى حوار هادف