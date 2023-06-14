الأربعاء 14-06-2023
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الأربعاء، 14-06-2023 08:59 ص

غوتيريش يعرب عن قلقه من صعوبة وصول المساعدات لملايين المدنيين السودانيين

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الوكيل الإخباري - أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء الوضع في إقليم دارفور السوداني نتيجة الصراع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، مشيرا الى أن الملايين من المدنيين في هذا البلد بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية بسبب الحرب.

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وقال غوتيريش في بيان اليوم الأربعاء، انه "يشعر بالذهول من التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في منطقة الجنينة غرب دارفور، وكذلك مناطق أخرى بما في ذلك نيالا جنوب دارفور وكتم والفاشر في الشمال.


وأشار الى ما وصفه بـ "البعد العرقي المتزايد للعنف"، داعيا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.


وحث غوتيريش جميع الأطراف الى القيام بواجبها في حماية المدنيين مُجددا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوداني.


وقال، إن هناك نحو 9 ملايين شخص الآن بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية والحماية في دارفور، مشددا على ضرورة وجود آلية لوقف "النهب وصعوبة الوصول الى المساعدات للمتضررين".


بترا

 




 

 


 

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