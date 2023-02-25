غوتيريش يلتقي وزير الخارجية الأميركي

الوكيل الاخباري- اجتمع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، بوزير الخارجية الأميركي، أنطونيو بلينكين الذي شارك أمس باجتماع وزاري لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا.

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وحسب بيان أميركي، ناقش الجانبان الحاجة إلى تعزيز سلام عادل ودائم في أوكرانيا، وشددا على أهمية الاستمرار في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا والمنطقة.



وشدد بلينكن على "أهمية التمديد التلقائي لمبادرة حبوب البحر الأسود قبل 18 آذار".

كما ناقشا "الخسائر المأساوية في الأرواح في تركيا وسوريا بسبب الزلازل"، وأكدا مجددًا الحاجة إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا بحيث يمكن للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين.



يذكر أن غوتيريش التقى أمس أيضا مع وزيري خارجية المملكة المتحدة وفرنسا.



بترا