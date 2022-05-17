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الثلاثاء، 17-05-2022 06:25 ص

غوتيريش يناشد اللبنانيين بتشكيل "حكومة جامعة"

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الوكيل الإخباري - هنّأ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، اللبنانيين على الانتخابات النيابية التي أجروها الأحد، مشيراً إلى أنّه "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكَّل سريعاً حكومة جامعة".

وقال غوتيريش في بيان إنّه "ينتظر بفارغ الصبر أن تُشكّل سريعاً حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض" الاقتصادي.
وأضاف البيان أنّ "الأمين العام يعوّل بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقرّ على وجه السرعة كلّ التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة".
كما ناشد غوتيريش "القادة السياسيين اللبنانيين العمل سوياً بما فيه المصلحة العلياً للبنان وللشعب اللبناني".

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وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات النيابية التي جرت في لبنان، الأحد، أنّ حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، تلقّى صفعة مع خسارة حلفائه عدداً من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.


وجرت الانتخابات وسط انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.


وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدّل البطالة نحو ثلاثين في المئة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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