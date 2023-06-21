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الأربعاء، 21-06-2023 03:56 م

غوتيريش ينتقد «النقص المزمن في التمويل» للمساعدات الإنسانية

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الوكيل الإخباري - انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، ما وصفه بأنه نقص مزمن في التمويل للمساعدات في أنحاء العالم على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية.

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وقال غوتيريش لهيئة الشؤون الإنسانية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، إن «النقص المزمن في التمويل والمستوى غير المسبوق للحاجات الإنسانية يدفعان النظام إلى حافة الهاوية». وأضاف أن نداء الأمم المتحدة الإنساني العالمي لم يتلق سوى 20 في المئة من التمويل اللازم مع قرب انقضاء النصف الأول من 2023.


وحذّر من أن «هذا يُسبب أزمة داخل أزمة.. ومن دون حل لأزمة التمويل فإن التخفيضات ستكون أمرا حتميا»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.


وقد تعهد مانحون دوليون الاثنين بتقديم مساعدات بنحو 1.5 مليار دولار للسودان الذي يعاني أزمة إنسانية حادة تسببت بنزوح 2.2 مليون شخص.


وقبل المؤتمر، لم يتمكن نداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 2.57 مليار دولار للدعم الإنساني في السودان هذا العام من جمع سوى نحو 17 في المئة من التمويل المطلوب، ولم يتم جمع سوى 15 في المئة من نداء لجمع قرابة 500 مليون دولار من أجل اللاجئين الفارين من البلاد إلى دول مجاورة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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