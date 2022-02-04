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الجمعة، 04-02-2022 05:40 م

غورغييفا: صندوق النقد الدولي سيدعم فقط برنامجا شاملا للبنان

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الوكيل الاخباري - أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، مساء الخميس، أن صندوق النقد سيدعم فقط "برنامجا شاملا" للبنان يعالج جميع مشاكل البلاد بما فيها الفساد، بحسب واشنطن بوست.

وقالت غورغييفا في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام العالمية في واشنطن، "ليس لدي ما أشاركه حتى الان سوى القول، إن فريقنا يعمل عن كثب مع نظرائه اللبنانيين، نصر على ضرورة أن يكون الأمر متعلقا ببرنامج شامل لمساعدة لبنان".

وأضافت، غورغييفا "أنا سعيدة جدا برؤية هذا الالتزام، دعونا نرى إلى أي مدى، وبأي سرعة يمكننا أن نمضي قدما، لنكون قادرين على دعم هذا البرنامج".

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