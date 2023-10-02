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الإثنين، 02-10-2023 05:04 م

"فاينانشال تايمز": العدوى في أوكرانيا أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبا

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن العدوى في أوكرانيا أصبحت مقاومة لجميع المضادات الحيوية تقريبا.

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وبحسب الصحيفة، فقد اكتشف ذلك الأطباء في مستشفى عسكري أمريكي بألمانيا أثناء فحصهم لجندي أوكراني. وقد يكون سبب حدوث مثل هذه الالتهابات هو قلة النظافة في المستشفيات الأوكرانية، وعدم وجود اختبارات لتحديد الدواء الصحيح.

وتابعت الصحيفة أنه نظرا لأن الأفراد العسكريين الأوكرانيين واللاجئين من أوكرانيا يتلقون العلاج خارج البلاد، فقد بدأت العدوى المقاومة للمضادات الحيوية في الانتشار بنشاط في أوروبا، إلا أن الحكومات ليست في عجلة من أمرها لحل هذه المشكلة.

ويشعر خبراء الصحة بخيبة أمل لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الشهر الماضي 3 قرارات بشأن مكافحة الأمراض، ولكن لم يتم تخصيص أي أموال لحل هذه المشكلة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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