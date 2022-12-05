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الإثنين، 05-12-2022 04:56 م

"فاينانشيال تايمز" تختار زيلينسكي شخصية العام

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الوكيل الإخباري - اختارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية عام 2022.

ووفقاً لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية للأنباء، قالت الصحيفة، على حسابها في "تويتر"، إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو شخصية فاينانشيال تايمز لعام 2022. حصل الرجل (44 عاماً) على مكانة في التاريخ، لإظهاره غير العادي للقيادة والثبات".

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وقالت الصحيفة إن قرار زيلينسكي بالبقاء في كييف وعدم قبوله عرض الإجلاء كان إحدى أهم اللحظات في الحرب.


وقال الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع الصحيفة: "أنا شخص مسؤول أكثر من أن أكون شجاعاً. أنا أكره مجرد أن أخذل المواطنين".


وقالت الصحيفة إن "أوكرانيا فاجأت العالم بصد الهجوم الروسي على كييف وبهجماتها المضادة في منطقتي خاركيف وخيرسون. واستعادت نصف الأراضي التي سيطرت عليها قوات موسكو هذا العام. وتواصل قوات زيلينسكي الآن عملها في الجنوب والشرق، حتى مع دخول الشتاء، بهدف تحرير كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم".

 

البيان

 




 

 


 

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