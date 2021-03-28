الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 28-03-2021 05:01 م

فرار نحو 3000 إلى تايلاند بعد ضربات جوية لجيش ميانمار

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الوكيل الإخباري- قالت جماعة حقوقية إن حوالي ثلاثة آلاف قروي من ولاية كارين بجنوب شرق ميانمار فروا إلى تايلاند اليوم الأحد، في أعقاب هجمات جوية شنها الجيش على منطقة تسيطر عليها جماعة مسلحة عرقية.

وذكرت منظمة نساء كارين أن ”جيش ميانمار شن ضربات جوية على خمس مناطق في حي موترو القريب من الحدود ومن بينها مخيم للنازحين“.

وقال بيان: ”القرويون مختبئون في الغابة في الوقت الحالي مع عبور أكثر من ثلاثة آلاف إلى تايلاند للاحتماء“.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة التايلاندية أن ”حوالي ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى البلاد“.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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