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الخميس، 24-02-2022 10:56 م

فرانس برس: تحطّم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل أفراد طاقمها

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الوكيل الاخباري - تحطّمت طائرة نقل عسكرية الخميس في غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع، لافتة إلى مقتل جميع افراد طاقمها من دون أن تحدّد عددهم.اضافة اعلان


وحادث التحطم الذي وقع في منطقة فورونيج وأكّده متحدث باسم الوزارة لفرانس برس، تسبّب به عطل تقني، بحسب ما نقلت وكالات الانباء الروسية عن السلطات المحلية.


وتزامن مع شنّ الجيش الروسي عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا المجاورة.


وفي حادثة مماثلة، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة لها في أوكرانيا بسبب خلل فني ونجاة طيارها، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".


وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة هجومية من طراز "سو-25" تحطمت في أوكرانيا بسبب خلل فني، مشيرة إلى أن طيارها نجا وقفز بمظلته ونقل بسلامة إلى قاعدته العسكرية.


وكانت الوزارة قد كذبت في وقت سابق من اليوم إعلان الجيش الأوكراني عن تدميره عددا من الطائرات والدبابات الروسية.

هذا وتشن روسيا منذ فجر الخميس هجوما على أوكرانيا ونفّذت ضربات جوية في مختلف أنحاء البلاد خصوصا العاصمة كييف، بينما دخلت قوات برية من شمال وشرق وجنوب البلاد، بحسب السلطات الأوكرانية التي أشارت الى مقتل أربعين جنديا أوكرانيا وعشرة مدنيين.


وأكد الكرملين أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر طالما هي ضرورية، فيما أثار الهجوم على الفور موجة تنديد دولية وقرر حلف شمال الأطلسي عقد قمة طارئة الجمعة.


وأعلن أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا و10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا. بينما أعلنت السلطات المحلية في جنوب أوكرانيا مقتل 18 شخصا في "ضربات عسكرية". ولم يعرف ما إذا كانت الحصيلة الإجمالية تشمل هؤلاء.


بعد يومين على اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين اوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد "الدفاع" عنها إزاء العدوان الأوكراني وأعطى إشارة إطلاق العملية.

وقال بوتين في تصريح مفاجئ للتلفزيون قبل الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) في الكرملين "اتخذت قرار شن عملية عسكرية خاصة"، مضيفا "سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي لأوكرانيا".


وأضاف "لا نخطط لاحتلال أراض أوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد"، داعياً الجنود الأوكرانيين إلى "إلقاء أسلحتهم".


 




 

 


 

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