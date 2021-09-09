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الخميس، 09-09-2021 08:00 ص

فرانس برس : وزير الدفاع الأمريكي يؤجل زيارة إلى السعودية

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الوكيل الإخباري - ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء أن الوزير لويد أوستن أرجأ إلى أجل غير مسمى زيارة كان مقررا أن يقوم بها إلى السعودية، في قرار عزاه إلى "مشكلة في الجدول الزمني".

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" إن "زيارة الوزير إلى السعودية أُرجئت بسبب مشاكل تتعلق بالجدول الزمني"، مضيفا أن لويد "يتطلع إلى إعادة جدولة الزيارة في أقرب فرصة ممكنة".

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ومطلع الأسبوع بدأ أوستن جولة خليجية بعد أسبوع على إنجاز الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان.


وشملت جولة لويد خصوصا الدوحة حيث زار برفقة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكن القاعدة الخلفية الرئيسية للجسر الجوي العملاق الذي أقامته الولايات المتحدة والذي أتاح خلال النصف الثاني من شهر أغسطس إجلاء 123 ألف شخص من كابول، غالبيتهم أفغان فروا من بلدهم خشية انتقام "طالبان" منهم بعدما استولت الحركة على السلطة.


والأربعاء زار أوستن الكويت حيث شكر مسؤوليها على "دعمهم الحاسم" لعمليات الإجلاء التي نظمتها بلاده، حسبما ذكر في تغريدة على "تويتر".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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