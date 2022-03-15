فرض حظر تجول في كييف لمدة 36 ساعة اعتبارا من مساء اليوم

الوكيل الإخباري-أعلنت العاصمة الأوكرانية كييف فرض حظر تجوّل لمدة 36 ساعة اعتبارًا من مساء الثلاثاء وسط "لحظة صعبة وخطيرة" بعد عدة ضربات روسية، حسبما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.

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وأعلنت السلطات المحلية في دنيبرو الأوكرانية عن تسجيل "دمار هائل" في مطار المدينة في شرق البلاد بعد قصف روسي ليل الاثنين الثلاثاء.



وكتب فالنتين ريزنيتشينكو، حاكم منطقة دنيبرو على تلغرام، "خلال الليل، هاجم العدو مطار دنيبرو. ضربتان. دُمّر مدرج الإقلاع والهبوط. تضرّر مبنى المطار. دمار هائل".

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