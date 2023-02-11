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السبت، 11-02-2023 10:59 ص

فرق الإنقاذ الروسية تنتشل أكثر من 40 شخصا من تحت الأنقاض في تركيا

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الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية من انتشال أكثر من 40 شخصا من تحت الأنقاض خلال عملية البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

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وجاء في بيان وزارة الطوارئ: خلال عمل مجموعة قوات الإنقاذ الروسية في تركيا، تم انتشال 44 شخصا من تحت الأنقاض، بينهم خمسة أحياء. وتم انتشال 12 جثة خلال 24 ساعة".

بالإضافة إلى رجال الإنقاذ الروس، هناك 23 فريقا أجنبيا يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين بلغت قوته 7.7 درجة، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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