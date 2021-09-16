فرنسا : إيقاف 3000 موظف من القطاع الصحي عن العمل لعدم تلقيحهم

الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، عن إيقاف نحو 3000 عامل وموظف في القطاع الطبي عن العمل لعدم حصولهم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وقال فيران في حوار خاص لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "بالأمس، تم إيقاف نحو 3000 موظف في مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية الذين لم يدخلوا بعد في دورة التطعيم".



ودخل قانون إلزامية التطعيم لعمال الرعاية الصحية في فرنسا حيز التنفيذ، أمس الأربعاء، وذلك بعد شهرين من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعميمًا بشأنه وصادق عليه لاحقا مجلس الشيوخ والمجلس الدستوري الفرنسي.



وبحسب الوزير، يعمل في القطاع الصحي نحو 2.7 مليون موظف، تم أمس إيقاف نحو 3000 موظف بالمؤسسات الصحية والطبية الاجتماعية الذين لم يحصلوا على التطعيم.

سبوتنيك عربي