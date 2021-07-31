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السبت، 31-07-2021 08:13 م

فرنسا .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من الشرطة الفرنسية بجروح في باريس خلال مواجهات جرت اليوم مع متظاهرين محتجين، على توسيع نطاق الشهادة الصحية والتطعيم الإلزامي ليشمل بعض المهن ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

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وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عدة آلاف شاركوا في مظاهرة أولى التي انطلقت من محطة مترو "فيلييه" في باريس الساعة الثانية بعد ظهر اليوم باتجاه ساحة الباستيل، تخللتها اشتباكات مع الشرطة.

 

 

وتصاعد التوتر بالقرب من ساحة الجمهورية، في البلاد عصر اليوم حيث ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع على إلقاء المتظاهرين المفرقعات باتجاهها وهم يهتفون: "لا للديكتاتورية" أو يغنون نشيد الثورة الفرنسية.


وتشهد باريس في الأيام الأخيرة احتجاجات على قيود كورونا، وتطبيق "الشهادة الصحية".
وأرسلت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة لكبح الاحتجاجات وتأمين المواقع الحيوية في العاصمة الفرنسية بعد أسبوع من إبعاد المتظاهرين من شارع الشانزلزيه المركزي.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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