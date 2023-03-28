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الثلاثاء، 28-03-2023 04:32 م

فرنسا: الطيران المدني يطلب إلغاء 20 بالمئة من الرحلات

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الوكيل الاخباري- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في فرنسا اليوم الثلاثاء، أنها طلبت مجددا من شركات الطيران خفض جدول رحلاتها الجوية يومي الخميس والجمعة القادمين، بسبب استمرار إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد .

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وبحسب وكالة "فرانس 24"، قالت هيئة الطيران المدني الفرنسي في بيان اليوم، إن 20 بالمئة من الرحلات سيتم إلغاؤها الخميس المقبل في "أورلي" و"مارسيليا" و"تولوز"، و25 بالمئة من الرحلات الجوية يوم الجمعة، كما ستتأثر رحلات "ليون" و"مارسيليا" و"تولوز" و"بوردو" و"نانت بنسبة 20بالمئة .

 




 

 


 

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