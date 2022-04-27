فرنسا .. انقطاع خدمة الانترنت عن العديد من المدن

الوكيل الإخباري-أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر متطابقة أنه تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع بخدمة الإنترنت، اليوم الأربعاء، في مدن فرنسية عدة، بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب.

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وأكدت وزارة الاقتصاد الروسية للوكالة أنه "تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة".



وفي تغريدة لها، أوضحت الشركة المشغلة "فري" المتضررة إلى حد كبير، أن "أفعالا مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".