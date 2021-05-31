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الإثنين، 31-05-2021 11:22 ص

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

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الوكيل الإخباري- اعتبر سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الاثنين أن التجسس على مسؤولين أوروبيين من جانب أجهزة أمريكية بمساعدة الدنمارك سيكون أمراً ”خطراً للغاية“ في حال ثبت، غداة معلومات في هذا الصدد كشفت عنها وسائل إعلام أوروبية.

وقال بون عبر تلفزيون وإذاعة ”فرانس انفو“ إن الأمر ”خطر للغاية، يجب التحقق مما إذا كان شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، الدنماركيون، ارتكبوا أخطاء في تعاونهم مع الأجهزة الأمريكية، ثم من الجانب الأمريكي، ينبغي رؤية ما إذا كان قد حصل في الواقع، تنصت أو تجسس على مسؤولين سياسيين“.

ولم يستبعد فكرة أن يرتب الأمر ”عواقب في ما يخص التعاون“ مع الولايات المتحدة.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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