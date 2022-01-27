فرنسا تحقق في انفجار يشتبه أنه وقع خلال رالي دكار بالسعودية

الوكيل الإخباري-تحقق السلطات الفرنسية في انفجار ثانِ يشتبه في أنه وقع خلال رالي دكار في السعودية الشهر الماضي وفق ما ذكرت إذاعة آر.إم.سي الفرنسية اليوم الخميس .

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وبحسب الإذاعة، فقد اشتعلت النيران في شاحنة تابعة لفريق المتسابقة الفرنسية الإيطالية كاميليا ليباروتي يوم 31 ديسمبر كانون الأول بعد أن سمع السائق انفجارا. وقبل ذلك بيوم وقع انفجار أسفل سيارة في السباق الحق إصابات خطيرة بالسائق الفرنسي فيليب بوترون.



وفتح مدعون فرنسيون معنيون بمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا في أول انفجار في وقت سابق هذا الشهر. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان "كانت هناك افتراضات بأنه كان هجوما إرهابيا".



ومع ذلك قالت وزارة الخارجية السعودية يوم الثامن من يناير كانون الثاني إن تحقيقا أوليا في الانفجار الأول لم يثر أي شكوك جنائية.



وقالت إذاعة آر.إم.سي إن جهاز المخابرات الفرنسي كان مهتما أيضا بما جرى لشاحنة ليباروتي.



ونشرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني لقطات مصورة للشاحنة وهي تحترق قائلة إن خزان الوقود الخاص بها وُجد على بعد 50 مترا منها وبه فتحة.



وأضافت الإذاعة أن السائق سمع انفجارا فقفز خارج السيارة. ولم يُصب أحد بأذى.

وامتنع المدعون الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب عن التعليق.



كما لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق على تقرير الإذاعة الفرنسية. ولم ترد الشركة الفرنسية التي تنظم الرالي (إيه.إس.أو) أو الحكومة السعودية على الفور على طلب التعليق.



وكانت ليباروتي قد نشرت صورة للشاحنة وهي تحترق في منشور على انستجرام بتاريخ الثاني من يناير كانون الثاني.



رويترز