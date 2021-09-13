الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية: توجه نحو استثناء طلبة التوجيهي والصفوف الثلاثة الاولى من نظام التناوب

خطة حكومية لمكافحة التسول اعتبارا من الثلاثاء

واشنطن .. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة الاحتلال

الملكة تشارك باحدى مسارات درب الأردن في برقش

السعودية تعدّل إجراءات دخول المقيمين والزائرين

إقرار موازنة محافظة جرش للعام 2022

اعطاء نحو 27 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا الاثنين

مشاجرات بوزارة الخارجية اللبنانية

تشكيلات واسعة في الداخلية - اسماء

مطالب بإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي في الأغوار الشمالية

الإثنين، 13-09-2021 07:05 م

فرنسا : تخصيص 100 مليون يورو مساعدات إنسانية لأفغانستان

613f60ca4c59b765f82f9668 (1)


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم تخصيص 100 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، وذلك من خلال برامج الأمم المتحدة بشكل أساسي.

وقال لودريان في مؤتمر دولي حول المساعدات لأفغانستان في جنيف: إن أفغانستان بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وإن الخطة العاجلة، التي وضعتها الأمم المتحدة للتو، تحدد "أولويات واضحة.. هذه خارطة طريقنا".

اضافة اعلان


وتابع: "ستساهم فرنسا في هذا الجهد الجماعي بمبلغ قدره 100 مليون يورو"، موضحا أن التمويل سيوجه في المقام الأول لدعم برامج الأمم المتحدة.
وقال: "هذا التمويل سيساعد في دعم الإجراءات في أفغانستان أو في دول المنطقة التي تستضيف لاجئين".


وفي وقت سابق اليوم أكد لودريان خلال زيارته إلى قطر أن "عددا قليلا جدا" من الرعايا الفرنسيين يقدر بالعشرات ما زالوا عالقين في أفغانستان، مشيرا إلى أن فرنسا قامت بإجلاء نحو 2800 شخص، بينهم 2600 أفغاني.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
613f8d104236045b5a43f1b3

الإكوادور.. هجوم بطائرات مسيّرة على أحد السجون

613f87ba4c59b732e00df3e4

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة سعودية ضاربة في صعدة

E_LIwVbWUAYuIgl

واشنطن .. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة الاحتلال

613f7b2e4c59b765f468dd41

العراق.. دوريات أمنية لحماية الحملات الانتخابية

ال

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

w

مشاجرات بوزارة الخارجية اللبنانية

أخبار متعلقة
613455754c59b770001b37f8 (1)

فرنسا: 140 ألف شخص تظاهروا في أنحاء البلاد ضد التصريح الصحي

613359124236046771664133

الجامعة العربية: لن نتوسط بين طالبان وقوى أخرى في أفغانستان

61334de3423604651c7c9496

قطر تعلن إعادة تشغيل مطار كابول للرحلات الإنسانية

قطر

أمير قطر يبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي

6130fb2a4c59b7680b0d2e36

طالبان: استئناف العمل بمطار كابول خلال يومين

612e16f242360415615e964b (1)

ميركل: نتحدث مع قطر وتركيا بشأن استئناف عمل مطار كابول