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الأربعاء، 25-01-2023 04:03 م

فرنسا ترحب بقرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بـ 14 دبابة ليوبارد-2

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الوكيل الاخباري- رحب قصر الإليزيه بقرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، وتعتزم توسيع دعمها لأوكرانيا من خلال توريد مركبات AMX10-RC المدرعة.

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جاء ذلك فيما نقلته وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء نقلا عن الإليزيه، حيث يشار إلى أن الحكومة الفرنسية لم تقرر بعد بشأن توريد دبابات Leclerc إلى كييف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد الماضي إنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الأخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات Leclerc، بينما ذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أنها بصدد نقل مركبات AMX10-RC المدرعة إلى كييف في غضون شهرين.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد أعلن اليوم عن قراره إرسال 14 دبابة "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا، فيما قالت برلين أن القرار جاء نتيجة مفاوضات مكثفة مع شركائها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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